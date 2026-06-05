Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl einer Geldbörse in Discounter +++ Polizei bittet um Zeugenhinweise

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 01. Juni 2026, kam es gegen 19:00 Uhr in einem Discounter (Kik) an der Weberstraße in Delmenhorst zu einem Geldbörsendiebstahl zum Nachteil einer 74-jährigen Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein bislang unbekannter Täter auf bislang unbekannte Weise die Geldbörse der Seniorin während ihres Einkaufs. Der Diebstahl wurde erst an der Kasse bemerkt.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.300 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt im Bereich des Discounters an der Weberstraße aufgehalten haben oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221 / 1559-0 entgegen.

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