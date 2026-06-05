Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand in der Fußgängerzone +++ Feuerwehr verhindert Ausbreitung des Feuers

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstagabend, 04. Juni 2026, gegen 18:45 Uhr, kam es in der Fußgängerzone der Langen Straße in Delmenhorst zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäudekomplex.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache im Dachbereich des Gebäudes aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand.

Durch das schnelle und professionelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr Delmenhorst sowie der Freiwilligen Feuerwehren Delmenhorst-Stadt, Hasbergen und Delmenhorst-Süd konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude erfolgreich verhindert werden. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Ein Rettungswagen befand sich vorsorglich an der Einsatzstelle. Personen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell