Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Wohnungseinbruchdiebstahl in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

In der Zeit vom 02.06.2026, 15:00 Uhr, bis zum 05.06.2026, 12:20 Uhr, ist es im Scharnhorstweg in Delmenhorst zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Abwesenheit der Bewohner durch äußere Gewalteinwirkung Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Objekt wurden durch die Täterschaft die dort befindlichen Schränke geöffnet und durchsucht. Ob Diebesgut erlangt wurde, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221-1559-0 zu melden.

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