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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Kupferdachrinnen an Bushaltestelle in Wildeshausen- Bauerschaft Garmhausen +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in Wildeshausen Kupferdachrinnen von einem Bushaltestellenhäuschen in der Bauerschaft Garmhausen entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen bauten die Täter die Kupferdachrinnen ab und transportierten sie anschließend vom Tatort ab. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Busbahnhofs beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Wildeshausen zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431 / 941-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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