Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Geparkter Audi auf dem EDEKA-Parkplatz beschädigt

Polizei sucht Verursacher

Wachtendonk (ots)

In Wachtendonk wurde auf dem dortigen EDEKA-Parkplatz ein schwarzer Audi A 6 durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Audi war am Freitag (19. Juni 2026) in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr auf einer Parkfläche zwischen dem EDEKA-Markt und der Kempener Straße mit der Front zur Martin-Luther-Straße hin abgestellt und wurde im Bereich des vorderen linken Radkastens beschädigt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall bzw. dem verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise erbeten unter Telefon 02831 1250. (sp)

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