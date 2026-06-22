Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unbekannte werfen angespitzte Nägel auf Fahrbahn

Polizei sucht Zeugen für Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr

Kevelaer (ots)

Bisher unbekannte Täter verstreuten an der Weller Landstraße in Kevelaer Nägel auf der Fahrbahn. Ein Jogger hatte die mehr als ein Dutzend Nägel, die bei einer Länge von etwa 4,5 cm beidseitig angespitzt waren, am Montag (15. Juni 2026), gegen 18:50 Uhr auf der Auffahrt der Weller Landstraße, von der Gelderner Straße aus, festgestellt. Hinweise auf den oder die Täter gibt es derzeit nicht, daher sucht die Polizei, die wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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