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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Firma im Gewerbegebiet an der Max-Planck-Straße
Scheibe mit Gullideckel eingeworfen

Geldern (ots)

In Geldern wurde an der Max-Planck-Straße zwischen Samstag ( 20. Juni 2026), 15:00 Uhr, und Montag (22. Juni 2026), 04:05 Uhr, in eine Firma mit Werkstatt eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter warfen mit einem Gullideckel, den sie zuvor an der Straße vor dem Gebäude ausgehoben hatten, ein Fenster ein und konnten so in das Gebäude gelangen. Dort entwendeten sie nach derzeitigem Stand Werkzeuge, u.a. Bohrkopfaufsätze. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben dazu oder auch zu verdächtigen Feststellungen im Bereich der Umgebung des Tatortes machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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