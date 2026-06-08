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Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Aggressiver 39-Jähriger - Widerstand gegen Be-amte am Chemnitzer Hauptbahnhof

Chemnitz (ots)

Eine Streife der Bundespolizei wollte am gestrigen Tag gegen 11:00 Uhr einen polizeibekannten 39-jährigen Deutschen, aufgrund bestehenden Hausverbotes, dem Hauptbahnhof Chemnitz verweisen.

Auf diese Aufforderung dem Hausverbot nachzukommen, reagierte der 39-Jährige aggressiv und beleidigend gegenüber den Beamten. Er wurde durch die Streife zum seitlichen Treppenabgang des Querbahsteiges begleitet und erneut zum Verlassen des Bahnhofes aufgefordert. Der Tatverdächtige betrat zunächst die Rolltreppe und begab sich Richtung Ausgang, jedoch drehte er sich unvermittelt um, kam auf die Beamten zu, drohte diesen und versuchte auf sie einzuschlagen. Daraufhin setzten die Beamten nach Androhung ihr Pfefferspray ein, um den Angriff ab-zuwehren. Die beiden mitgeführten Hunde des Beschuldigten gingen nun ebenfalls auf die Beamten los, konnten aber ebenso durch den Einsatz des Pfeffersprays abgewandt werden.

Der 39-Jährige erhielt Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung, Bedrohung, tätlichen Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeam-te.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

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