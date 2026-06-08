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Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Körperverletzung am Bahnhof Flöha

Flöha (ots)

Am gestrigen Tag gegen 13:15 Uhr wurde das Bundespolizeipolizeirevier am Chemnitzer Hauptbahnhof telefonisch über eine Körperverletzung am Bahnhof Flöha informiert. Eine Streife begab sich unmittelbar zum Ereignisort.

Am Bahnsteig 1 konnte die Geschädigte eine 27-jährige Libanesin fest- gestellt werden. Sie gab an im Personentunnel von einer männlichen Person angegriffen und getreten worden zu sein. Da die 27-Jährige über starke Schmerzen im Bauch klagte, wurde ein Rettungswagen angefordert. Währenddessen erschien am Bahnsteig 1 eine männliche Person, welche durch die Geschädigte als Täter identifiziert werden konnte. Dabei handelt es sich um einen 30-jährigen irakischen Staatsangehörigen.

Die 27-Jährige wurde durch die Retter in ein Krankenhaus verbracht. Der 30-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung. Die Ursache des Angriffs ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

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