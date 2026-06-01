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Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei trifft mehrere Feststellungen am Grenzübergang in Reitzenhain und Bärenstein

Reitzenhain/ Bärenstein (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten gestern um 07:45 Uhr am Grenzübergang in Reitzenhain einen 50jährigen vietnamesischen Staatsangehörigen. Der Mann wollte mehrere ungekühlte Lebensmittel (Hühnchen, Fisch und Gemüse) von Tschechien nach Deutschland einführen. Er ist Koch in einem vietnamesischen Bistro. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 EUR erhoben und die Lebensmittel wurden vernichtet. Der Vietnamese erhielt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Lebensmittelgesetz.

Am Samstag um 01:00 Uhr wurde ein rumänischer Staatsangehöriger kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Memmingen wegen Diebstahls. Der 21jährige Mann konnte die geforderte Geldstrafe von über 220 EUR nicht aufbringen, er wurde in die Justizvollzugsanstalt in Zwickau eingeliefert.

Am vergangenen Donnerstag um 03:30 Uhr wurde ein 35jähriger Georgier einer grenzpolizeilichen Einreisekontrolle unterzogen. Der Mann wies sich mit einem gültigen georgischen Reisepass aus, konnte aber keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen. Es erfolgte eine Zurückweisung nach Tschechien.

Auch Verstöße gegen das Waffengesetz konnten letzte Woche festge-stellt werden. Ein 55jähriger Pole wurde am 27. Mai 2026 um 12:50 Uhr in Bärenstein kontrolliert, in seinem Fahrzeug wurde ein Pfefferspray ohne Prüfsiegel aufgefunden. Das Pfefferspray wurde sichergestellt und dem Mann die Weiterreise gestattet.

Am 28. Mai 2026 um 19:10 Uhr wurde am Grenzübergang in Reitzenhain ein 33jähriger Tscheche kontrolliert. Auch hier wurde ein Pfefferspray ohne Prüfsiegel festgestellt. Das Pfefferspray wurde ebenfalls sichergestellt und der Tscheche konnte seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

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