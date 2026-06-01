Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Fahrt ohne Ticket endet hinter Gittern

Chemnitz (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am Freitag- abend gegen 19:35 Uhr am Chemnitzer Hauptbahnhof einen 17-jährigen Deutschen, da er ohne Ticket von Leipzig in Richtung Chemnitz unterwegs war. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten einen Sitzungshaftbefehl des Amtsgerichtes Chemnitz wegen Diebstahls fest. Er war zu seiner Hauptverhandlung ohne ausreichende Entschuldigung nicht erschienen. Zur weiteren Bearbeitung wurde der 17-Jährige zum Bundespolizeirevier Chemnitz verbracht.

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten eine Apple Watch Series 6 fest, welche der Beschuldigte seinen Angaben nach gefunden und einfach behalten hätte. Diese wurde sichergestellt.

Gegen den 17-Jährigen wurden Strafanzeigen wegen Erschleichen von Leistungen und Unterschlagung aufgenommen. Am 30.05.2026 wurde er dem Haftrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt und anschließend in eine JVA eingeliefert.

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