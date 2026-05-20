Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Erneutes Körperverletzungsdelikt am Chemnitzer Hauptbahnhof

Chemnitz (ots)

Gestern um 20:30 Uhr erhielten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Chemnitzer Hauptbahnhof Kenntnis über eine aggressive Person, die bereits den Zugbegleiter geschlagen hatte.

Umgehend begab sich eine Streife zum Bahnsteig. Vor Ort konnte der Zugbegleiter angetroffen werden. Der 59jährige Mann gab an den 44jährigen Deutschen aufgrund seines Verhaltens von der Zugfahrt auszuschließen, daraufhin schlug er den Zugbegleiter mit der Faust in den Brustkorb und versuchte zu flüchten.

Die Beamten konnten den Mann stellen, er wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und verletzte einen Beamten am Daumen. Zur weiteren strafprozessualen Bearbeitung wurde er zur Dienststelle verbracht.

Gegen den Mann werden nun Ermittlungen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung geführt.

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