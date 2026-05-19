Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Einsatzkräfte der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof tätlich angegriffen

Chemnitz (ots)

Heute Morgen um 08:00 Uhr wurden zwei tunesische Staatsangehörige (männlich, weiblich) im Regionalexpress von Leipzig nach Chemnitz durch eine Zugbegleiterin kontrolliert.

Die beiden Personen konnten kein gültiges Ticket vorzeigen, daraufhin informierte die Zugbegleiterin Einsatzkräfte der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof.

Nach Eintreffen des Zuges führten die Beamten bei den beiden tunesischen Staatsangehörigen eine Identitätsfeststellung durch. Im Zuge dieser Maßnahme kam es zu massiven Widerstandshandlungen.

Die Einsatzkräfte wurden bespuckt, getreten und ein Beamter wurde gebissen. Die 48jährige Tunesierin und der 42jährige Tunesier wurden zur weiteren strafprozessualen Bearbeitung zur Dienststelle am Chemnitzer Hauptbahnhof verbracht. Hierbei wurde festgestellt, dass der Tunesier an Hepatitis C erkrankt ist. Die vier betroffenen Beamten wurden vorsorglich in einem naheliegenden Klinikum behandelt.

Gegen die beiden tunesischen Staatsangehörigen werden nun Ermittlungen wegen Erschleichen von Leistungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung geführt.

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