PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Mädchen im Gleisbereich

Chemnitz (ots)

Am gestrigen Tag um 18:00 Uhr wurde die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Chemnitz über Kinder im Gleis in Kenntnis gesetzt. Zwei Mädchen im Alter von 11 und 12 Jahren befanden sich im Gleisbereich zwischen dem Chemnitzer Hauptbahnhof und Chemnitz- Mitte. Ein Regionalexpress der gerade den Chemnitzer Hauptbahnhof in Richtung Zwickau verlassen hatte musste eine Notbremsung veranlassen. Einsatzkräfte der Bundespolizei vom Chemnitzer Hauptbahnhof konnten die beiden Mädchen unverletzt antreffen, sie wurden zur Dienststelle verbracht und später an ihre Eltern übergeben.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor dem lebensgefährlichen Aufenthalt in den Gleisen! Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Für eine Strecke von 100 Meter benötigen sie nur zwei Sekunden und haben einen langen Bremsweg. Auch die 15.000 Volt Stromstärke in Bahn-Oberleitungen sind lebensgefährlich. Nicht nur das Berühren der Oberleitung mit dem Körper oder mit Gegenständen aller Art, sondern schon die bloße Annäherung kann tödlich enden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 09:30

    BPOLI C: Bundespolizei trifft mehrere Feststellungen am Grenzübergang in Reitzenhain

    Reitzenhain/ Marienberg (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 19. Mai 2026 um 15:30 Uhr einen slowenischen Staatsangehörigen im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen am Grenzübergang in Reitzenhain. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung des 49jährigen Mannes wurde festgestellt, dass ein Haftbefehl der ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 09:55

    BPOLI C: Einsatzkräfte der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof tätlich angegriffen

    Chemnitz (ots) - Heute Morgen um 08:00 Uhr wurden zwei tunesische Staatsangehörige (männlich, weiblich) im Regionalexpress von Leipzig nach Chemnitz durch eine Zugbegleiterin kontrolliert. Die beiden Personen konnten kein gültiges Ticket vorzeigen, daraufhin informierte die Zugbegleiterin Einsatzkräfte der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof. Nach Eintreffen ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 12:18

    BPOLI C: Körperverletzungsdelikte in der Citybahn und am Chemnitzer Hauptbahnhof

    Chemnitz (ots) - Auf der Strecke von Stollberg nach Chemnitz wurden Fahrgäste am Samstagabend um 22:40 Uhr von einem 23jährigen Türken belästigt und verletzt. Die Citybahn stoppte daraufhin in Klaffenbach und der Zugbegleiter informierte Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz des Chemnitzer Hauptbahnhofes über den Sachverhalt, welche nach Eintreffen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren