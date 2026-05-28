Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 16-Jähriger unvermittelt ins Gesicht geschlagen

Chemnitz (ots)

Am gestrigen Abend gegen 21:20 Uhr meldete sich ein 16-jähriger Deut-scher im Revier der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof und gab an soeben Opfer einer Straftat geworden zu sein. Eine männliche Person habe ihn ohne Grund in der Haupthalle mehrfach mit der Faust ins Gesicht und auf den Brustkorb geschlagen. Danach sei dieser zu Fuß geflüchtet.

Durch Auswertung der Kamerabilder und der Täterbeschreibung konnte der Beschuldigte wenig später am Bahnsteig 5/6 ausfindig gemacht wer-den. Der 25-Jährige wurde zur weiteren polizeilichen Bearbeitung zum Bundespolizeirevier verbracht.

Der 16-Jährige wurde zur Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, konnte dieses jedoch noch am späten Abend verlassen.

Gegen den 25-Jährigen Deutschen wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Die weiteren Ermittlungen, u.a. zum Tatmotiv, werden durch die Bundespolizeiinspektion Chemnitz geführt.

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