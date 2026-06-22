Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Ladekabel für E-Autos gestohlen

Täter kam mit Fahrrad und Anhänger

Goch (ots)

In der Nacht zu Freitag (19. Juni 2026) gegen kurz nach 01:00 Uhr hat sich ein unbekannter Täter an zwei Ladestationen für E-Autos an der Borsigstraße zu schaffen gemacht. Er schnitt an den beiden öffentlichen Ladesäulen vier Kupferkabel ab und entwendete diese. Auf einem Überwachungsvideo ist eine tatverdächtige, männliche Person zu sehen, die sich zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr mit einem Fahrrad samt Anhänger in der Nähe der Ladesäulen aufgehalten hat. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

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