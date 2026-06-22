Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Versuchter Einbruch

Zeugin sieht zwei Täter an Tür hebeln

Goch (ots)

Am Freitag (19. Juni 2026) gegen 13:15 Uhr sah eine Zeugin, wie zwei unbekannte Täter sich an der Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Weezer Straße zu schaffen machen. Demnach war einer der Männer ca. 1,75 bis 1,80 m groß, hatte dunkle, längere Haare und ein südländisches Äußeres. Der zweite Unbekannte war 1,80 bis 1,85 m groß, hatte kurze dunkle Haare, trug einen Oberlippenbart, und hatte ebenfalls ein südländisches Äußeres. Es blieb beim Versuch, die Männer gelangten nicht in das Haus. Weitere Zeugen oder Hinweisgeber zu den beschriebenen Tätern wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

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