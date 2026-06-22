Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Mann im weißen Auto spricht Jugendliche an

Mädchen reagiert richtig

Geldern (ots)

Am Freitag (19. Juni 2026) gegen 13:40 Uhr wurde eine Jugendliche in Geldern an der Straße Harttor, kurz vor dem dortigen ALDI-Markt, von einem bisher unbekannten Mann angesprochen, der sie mit seinem Auto nach Hause fahren wollte. Sie war zu Fuß unterwegs, als das weiße Auto mit KLE-Kennzeichen neben ihr anhielt und der Fahrer sie ansprach. Sie lehnte ab und entfernte sich. In Höhe der Straße Rodenbusch habe das Fahrzeug erneut neben ihr gehalten und der unbekannte Fahrer fragte, ob sie doch nicht lieber einsteigen wolle. Sie rannte daraufhin weg nach Hause. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 40 Jahre - Dünnes, kurzes Haar (fast Glatze) - Europäisches Erscheinungsbild - Korpulent

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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