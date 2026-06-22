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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Wohnung
Bargeld und Tresor gestohlen

Rees (ots)

Zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Sonntag (21. Juni 2026), 13:00 Uhr, haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung an der Poststraße verschafft, indem sie eine Terrassentür einschlugen. Sie entwendeten Bargeld sowie einen kleinen Tresor aus der Wohnung und flüchteten anschließend. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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