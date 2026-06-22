POL-KLE: Rees - Einbruch in Wohnung
Bargeld und Tresor gestohlen
Rees (ots)
Zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Sonntag (21. Juni 2026), 13:00 Uhr, haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung an der Poststraße verschafft, indem sie eine Terrassentür einschlugen. Sie entwendeten Bargeld sowie einen kleinen Tresor aus der Wohnung und flüchteten anschließend. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)
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