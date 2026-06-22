Kerken - Aldekerk (ots) - Am Sonntag (21 Juni 2026) kam es um 03:06 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Umgehungsstraße in Aldekerk. Bisher unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein besonders gesichertes Fenster und drangen in das Objekt ein. Im Verkaufsraum rissen sie einen Tresor aus seiner Verankerung und nahmen ihn mit sich. Vom Tatort flüchteten sie um 03:15 Uhr in einem hellen Pkw, vermutlich der Marke ...

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