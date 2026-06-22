POL-KLE: Kevelaer - Tödlicher Verkehrsunfall in Winnekendonk vom 11. Juni 2026
Unfallopfer zweifelsfrei identifiziert
Nachtrag zur Meldung vom 12. Juni 2026, 11:13 Uhr
Kevelaer (ots)
Der am Donnerstag (11. Juni 2026) gegen 21:36 Uhr in Kevelaer bei einem Verkehrsunfall verstorbene Mann konnte jetzt zweifelsfrei identifiziert werden. Es handelt sich, wie vermutet, um den 60-jährigen Fahrzeughalter aus Kevelaer. Dieser war aus auch derzeit noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn der Straße Schravelen abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Er starb noch an der Unfallstelle. (sp)
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