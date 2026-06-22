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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Tödlicher Verkehrsunfall in Winnekendonk vom 11. Juni 2026
Unfallopfer zweifelsfrei identifiziert
Nachtrag zur Meldung vom 12. Juni 2026, 11:13 Uhr

Kevelaer (ots)

Der am Donnerstag (11. Juni 2026) gegen 21:36 Uhr in Kevelaer bei einem Verkehrsunfall verstorbene Mann konnte jetzt zweifelsfrei identifiziert werden. Es handelt sich, wie vermutet, um den 60-jährigen Fahrzeughalter aus Kevelaer. Dieser war aus auch derzeit noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn der Straße Schravelen abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Er starb noch an der Unfallstelle. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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