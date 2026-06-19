Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - E-Scooter-Fahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

16-Jährige an der Straße Landwehr in Rindern verletzt

Kleve (ots)

Am Donnerstag (18. Juni 2026) kam es gegen 13:25 Uhr an der Straße Landwehr in Kleve-Rindern zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine 16-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Sie lief auf dem linken Geh- und Radweg in Richtung Klever Ring, als etwa 30 Meter hinter der Fußgängerampel ein Junge auf einem E-Scooter von hinten gegen sie fuhr. Sie stürzte dadurch und verletzte sich leicht. Sie konnte noch erkennen, dass es sich um einen Jungen, etwa 150-155 cm groß, gehandelt habe, der mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet war. Dieser entfernte sich weiter in Richtung Klever Ring. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verkehrsunfalles mit Personenschaden und Verkehrsunfallflucht. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

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