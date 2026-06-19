Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Spielhalle am kleinen Markt

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Freitag (19. Juni 2026) kam es gegen 02:40 Uhr zu einem Einbruch in eine Spielhalle an der Straße Kleiner Markt in Kleve. Bisher unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Zugangstüren zum Objekt und gelangten so in die Innenräume. Dort öffneten sie, ebenfalls gewaltsam, die Geldkassetten mehrerer Spielautomaten. Sie erbeuteten Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise erbeten unter Telefon 02821 5040. (sp)

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