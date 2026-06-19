PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Spielhalle am kleinen Markt
Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Freitag (19. Juni 2026) kam es gegen 02:40 Uhr zu einem Einbruch in eine Spielhalle an der Straße Kleiner Markt in Kleve. Bisher unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Zugangstüren zum Objekt und gelangten so in die Innenräume. Dort öffneten sie, ebenfalls gewaltsam, die Geldkassetten mehrerer Spielautomaten. Sie erbeuteten Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise erbeten unter Telefon 02821 5040. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren