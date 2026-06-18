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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Geparkter BMW auf Penny-Parkplatz beschädigt
Polizei sucht Zeugen

Kranenburg (ots)

Am Dienstag (16. Juni 2026) wurde in der Zeit zwischen 09:10 Uhr und 09:50 Uhr ein geparkter Pkw auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Kranenburg beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Der graue Pkw vom Typ BMW X7 stand in einer Parktasche direkt vor dem Ladenlokal, mit der Front zum Gebäude geparkt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug hat den BMW an der hinteren Stoßstange beschädigt. Möglichweise handelte es sich bei dem bisher unbekannten Fahrzeug um einen weißen oder silbernen Mercedes mit Klever Kennzeichen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Unfallflucht machen können. Hinweise erbeten unter Telefon 02821 5040. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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