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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - E-Scooterfahrerin schwer verletzt
Kollision mit Fußgängerin

Geldern (ots)

Am Mittwochmorgen (17. Juni 2026) gegen 10:30 Uhr befuhr eine 17-Jährige aus Issum gemeinsam mit einer 15-Jährigen Mitfahrerin auf einem E-Scooter den Gehweg an der Kapuzinerstraße in Richtung Issumer Straße. Als eine 62-Jährige Anwohnerin aus ihrer Haustür und auf den Gehweg trat, kam es zum Zusammenstoß. Alle drei Beteiligten stürzten zu Boden, wobei sich die 17-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Die 15-Jährige und die 62-Jährige verletzten sich hingegen leicht.

Den Verkehrsunfall zum Anlass genommen, weist die Polizei noch einmal auf folgende, geltende Regeln für E-Scooter hin:

   - E-Scooter sind nur für jeweils einen Fahrenden bestimmt - es 
     darf also keine weitere Person mitgenommen werden.
   - Mit dem E-Scooter können Radwege, Radfahrstreifen und 
     Fahrradstraßen benutzt werden, falls nicht vorhanden, fährt man 
     auf der Fahrbahn.
   - Gehwege und Fußgängerzonen zu benutzen und entgegen der 
     Einbahnstraße zu fahren, ist tabu.
   - Es gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer. Es 
     darf nicht unter Drogeneinfluss gefahren werden.
   - Auch beim Fahren eines E-Scooters darf während der Fahrt kein 
     Mobiltelefon in der Hand gehalten oder bedient werden.
   - Zu beachten ist bei E-Scootern zudem folgendes: Die 
     Funktionstüchtigkeit der Bremsen und der Beleuchtung ist zu 
     überprüfen, eine gültige Betriebserlaubnis muss vorliegen und 
     Haftpflichtversicherung und Versicherungskennzeichen sind 
     Pflicht. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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