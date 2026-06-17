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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Wochenmarkt am 24. Juni 2026: Polizei mit Informationsstand vertreten, Fahrradcodierung möglich

POL-KLE: Rees - Wochenmarkt am 24. Juni 2026: Polizei mit Informationsstand vertreten, Fahrradcodierung möglich
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Rees (ots)

Am kommenden Mittwoch (24. Juni 2026) wird die Kreispolizeibehörde Kleve mit einem Informationsstand auf dem Wochenmarkt in Rees vertreten sein. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben dort die Gelegenheit, mit den Beamtinnen und Beamten zu verschiedenen Präventionsthemen ins Gespräch zu kommen.

Kriminalhauptkommissar Jürgen Lang und Kriminaloberkommissar Michael Weyers werden in Sachen Einbruchschutz beraten - wie kann ich Haus und Hof gegen ungebetene Gäste sichern? Außerdem besteht an diesem Tag die Möglichkeit, Fahrräder oder Pedelecs codieren zu lassen. Dabei wird ein kleiner Aufkleber am Zweirad angebracht, welcher zum Zwecke des Diebstahlschutzes nicht nur die Registrierung bei der Polizei symbolisiert. Auch nach einem Wiederauffinden kann er helfen, das Fahrrad oder Pedelec seinem Besitzer zuzuordnen. Wichtig: Für die Registrierung vor Ort wird neben dem Fahrrad oder Pedelec auch ein dazugehöriger Eigentumsnachweis in Form eines Kaufbelegs benötigt.

Bei dem Termin in Rees werden darüber hinaus Expertinnen und Experten der Verkehrsunfallprävention anwesend sein. Mit Hilfe eines Helmschutz-Simulators können sich die Bürgerinnen und Bürger eindrucksvoll zeigen lassen, wie ein Helm im Falle eines Unfalls vor schwerwiegenden Folgen schützt. Die Kolleginnen und Kollegen informieren und beraten gerne auch zu weiteren verkehrsspezifischen Themen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und den gemeinsamen Austausch. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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