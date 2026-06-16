Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Gruppe von Radfahrern nach Verkehrsunfall auf Radweg gesucht

Kleve (ots)

Am Freitag (12. Juni 2026) gegen 18:20 Uhr war ein 25-Jähriger aus Kleve mit seinem Pedelec auf dem Radweg an der Nimweger Straße ordnungswidrig in Richtung Lindenallee unterwegs, als ihm eine Gruppe von Radfahrern entgegenkam. Der 25-Jährige versuchte noch auszuweichen, kam dabei allerdings zu Fall und verletzte sich schwer. Die Mitglieder der Gruppe hielten nach Zeugenangaben kurz an, setzten ihren Weg dann aber in Richtung Kranenburg fort. Weitere Zeugen und Mitglieder der Radfahr-Gruppe, die Angaben zu dem Unfall machen können, melden sich bitte bei der Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

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