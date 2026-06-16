Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fahrzeugdiebstahl

Wohnwagen mit dem Kennzeichen KLE-EF724 entwendet

Kleve-Rindern (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (15. Juni 2026) haben unbekannte Täter das Tor zu einem Werkstattgelände an der Daimlerstraße aufgebrochen, um auf das Grundstück zu gelangen. Anschließend entwendeten sie einen Wohnwagen der Marke Fendt Caravan, der auf dem Gelände abgestellt war. Der weiße Anhänger trug das Kennzeichen KLE-EF724. Er war mit einem Deichselschloss gesichert, das die Täter aufbrachen. Anzunehmen ist, dass der Wohnwagen an ein Fahrzeug angehängt und fortbewegt wurde. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

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