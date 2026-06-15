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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfallflucht
Hyundai am linken Außenspiegel beschädigt

Bedburg-Hau Hau (ots)

Am Mittwoch (10. Juni 2026) zwischen 12:30 und 15:40 Uhr kam es auf dem Waldweg zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun Zeugen sucht. Vermutlich im Vorbeifahren hat ein unbekannter Fahrzeugführer den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Hyundai Kona beschädigt und hat dann seinen Weg fortgesetzt, ohne sich weiter darum zu kümmern. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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