POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfallflucht
Hyundai am linken Außenspiegel beschädigt
Bedburg-Hau Hau (ots)
Am Mittwoch (10. Juni 2026) zwischen 12:30 und 15:40 Uhr kam es auf dem Waldweg zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun Zeugen sucht. Vermutlich im Vorbeifahren hat ein unbekannter Fahrzeugführer den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Hyundai Kona beschädigt und hat dann seinen Weg fortgesetzt, ohne sich weiter darum zu kümmern. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)
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