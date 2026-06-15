Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Rollerfahrer kollidiert mit Baum

Geldern-Pont (ots)

Am Samstagmorgen (13. Juni 2026) gegen 04:30 Uhr war ein 20-Jähriger aus Straelen mit seinem Motorroller auf der Venloer Straße (B58) in Richtung Geldern unterwegs, als er aus bisher unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mit einem Baum am Straßenrand und stürzte. Dabei verletzte sich der junge Mann schwer, so dass ihn ein Rettungswagen in eine Klink bringen musste. Da es Anzeichen für Alkoholkonsum bei dem Rollerfahrer gab, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der positiv ausfiel. Im Krankenhaus wurde dem 20-Jährigen daher eine Blutprobe entnommen. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. (cs)

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