Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall mit Traktor

55-Jähriger schwer verletzt

Kalkar-Hönnepel (ots)

Am Freitag (12. Juni 2026) ereignete sich gegen 11:00 Uhr auf der Rheinstraße in Hönnepel ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Traktor-Fahrer schwer verletzte. Der 55-Jährige war mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine der Marke Fendt samt Anhänger in Richtung Hönnepel unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Traktor gegen einen Baum fuhr. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 55-Jährige aus Kalkar schwere Verletzungen zu, ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An dem Traktor entstand Sachschaden, Kräfte der Feuerwehr streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Die Rheinstraße musste für die Maßnahmen vor Ort zwischenzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. (cs)

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