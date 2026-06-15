Geldern (ots) - Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Mittwoch (10. Juni 2026), 06:15 Uhr, bis Donnerstag (11. Juni 2026), 08:30 Uhr in Geldern-Veert eine Wetterstation. Diese war in einem rückwärtigen Garten, der zu einem Wohnhaus an der Straße Am Stickeshof gehört, an einem Gartenhaus befestigt. Möglicherweise sind der oder die Täter über einen ...

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