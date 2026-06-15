POL-KLE: Goch - Einbruch in Wohnung
Fenster aufgehebelt
Goch (ots)
Am Freitagabend (12. Juni 2026) zwischen 21:30 und 22:45 Uhr sind unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Erdgeschosswohnung am Bahnhofsplatz eingedrungen. Sie durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen, entwendet wurde aber nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)
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