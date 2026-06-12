Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Pkw kollidiert an der Straße Schravelen mit Baum

Fahrer verstirbt im Fahrzeug

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (11. Juni 2026) kam es gegen 21:36 Uhr in Kevelaer-Winnekendonk an der Straße Schravelen zu einem Verkehrsunfall, bei der eine derzeit noch nicht zweifelsfrei identifizierte männliche Person zu Tode kam. Der Pkw Ford Mustang war von Kevelaer in Richtung Winnekendonk unterwegs und geriet hinter einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Da das Fahrzeug sofort brannte, konnten Ersthelfer trotz ihrer Bemühungen die Person nicht aus dem Auto retten. Der Mann verstarb im Fahrzeug. Die Feuerwehr Kevelaer löschte den Brand und unterstützte die polizeilichen Maßnahmen vor Ort unter anderem durch den Einsatz von Drohnen mit Wärmebildkamera, um auszuschließen, dass möglichweise weitere Personen im Unfallfahrzeug gesessen und das Fahrzeug noch vor Eintreffen der Ersthelfer verlassen hatten. Die Kevelaerer Wehr wurde im weiteren Verlauf dabei auch noch durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Weeze unterstützt. Es haben sich durch dieser Suchmaßnahmen keine Hinweise auf andere Personen ergeben. Zur Betreuung der Ersthelfer und der eingesetzten Feuerwehrkräfte wurden Notfallseelsorger zur Unfallstelle entsandt. Der polizeiliche Opferschutz war zur Benachrichtigung und Betreuung von Angehörigen des Fahrzeughalters eingesetzt. Derzeit ist noch nicht eindeutig geklärt, ob es sich auch um den Fahrer handelte. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Essen unterstützt. Die Straße Schravelen war bis gegen 03:00 Uhr komplett gesperrt, anschließend wurde die Geschwindigkeit auf Tempo 50 durch Verkehrszeichen gedrosselt, da die Fahrbahn aufgrund des Fahrzeugbrandes zum Teil in Mitleidenschaft gezogen worden war. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (sp)

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