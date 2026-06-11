Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fußgänger in Kellen an der Emmericher Straße Höhe Lindenstraße angefahren und schwer verletzt

Pkw flüchtet

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Montag (08. Juni 2026) wurde gegen 07:05 Uhr an der Emmericher Straße in Kleve-Kellen ein 28-jähriger Mann aus Kleve durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug angefahren und schwer verletzt. Der Mann war zu Fuß auf dem rechten Gehweg der Emmericher Straße in Richtung Emmerich unterwegs und wollte die Einmündung der Lindenstraße an der Fußgängerfurt bei Grünlicht überqueren. Ein Pkw, der nicht näher beschrieben werden kann, kam aus der Lindenstraße und erfasste den Fußgänger auf der Fußgängerfurt. Anschließend entfernte sich der Pkw in unbekannte Richtung. Der Fußgänger stürzte zu Boden und begab sich anschließend selbstständig ins Krankenhaus. Dort wurde festgestellt, dass die durch den Unfallerlittenen Verletzungen so schwer waren, dass er stationär aufgenommen werden musste. Die Polizei erhielt erst am Folgetag Kenntnis über den Unfall und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02841 5040. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell