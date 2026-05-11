Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Begegnung auf dem Radweg

Altenglan (Kreis Kusel) (ots)

Leichte Verletzungen trägt ein Kind bei einem Sturz davon. Am Freitag, 08.05.2026 gegen 17.00 Uhr fuhr ein 10jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf dem Radweg zwischen Jugendtreff und Glanbrücke. Ein entgegenkommender Radfahrer hielt an einer Engstelle, um dem Kind den Weg freizumachen. Bei diesem Manöver kam das Kind zu Fall und verletzte sich leicht. Der andere Radfahrer fuhr weiter in Richtung Bedesbach. Der sportlich wirkende Fahrradfahrer ist derzeit noch unbekannt. Dieser Mann wird gebeten sich bei der Polizei Kusel zu melden. Wer Angaben zum gesuchten Fahrradfahrer machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

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