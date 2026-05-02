Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Fahrzeug brennt komplett aus

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Thallichtenberg (Kreis Kusel) (ots)

Am Samstagvormittag bemerkte ein PKW-Fahrer während der Fahrt von Breitsesterhof in Richtung Thallichtenberg (L 176) plötzlich Qualm aus dem Motorraum. Nach dem Abstellen des Fahrzeugs am Fahrbahnrand schlugen die Flammen unter der Haube hervor. Ein mitgeführter Anhänger konnte von dem Fahrer rechtzeitig abgehängt werden, sodass die Flammen nicht übergreifen konnten. Die hinzugezogene Feuerwehr löschte den Brand, konnte ein Ausbrennen des Fahrzeugs jedoch nicht mehr verhindern. Weiterhin wurde der Asphalt in Mitleidenschaft gezogen. Der 46-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Während den Lösch- und Bergungsarbeiten war die L 176 für ca. 1,5h voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000EUR geschätzt.|pikus

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