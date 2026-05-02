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Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Kleinere Brände im Steinbruch

POL-PIKUS: Kleinere Brände im Steinbruch
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Pfeffelbach (Kreis Kusel) (ots)

Ein Vegetationsbrand mit mehreren Brandherden stellte die Feuerwehr und Polizei am Freitagabend im Pfeffelbacher Steinbruch fest. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Feuer vorsätzlich gelegt wurden. Von dem Brand waren lediglich Wiesen und Sträucher betroffen. Die Feuerwehr löschte die Flächen entsprechend ab. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden.|pikus

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

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  • 23.04.2026 – 07:01

    POL-PIKUS: Fahrzeug durch Fußtritte beschädigt

    Waldmohr (Kreis Kusel) (ots) - Mit mehreren Tritten wurde am Mittwochabend zwischen 19:20 Uhr und 20:20 Uhr der rechte Außenspiegel und die Beifahrertür eines in der Saarpfalzstraße abgestellten blauen Skodas beschädigt. Zum Täter liegen bislang keine Hinweise vor. Wer Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 369-14799 oder ...

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