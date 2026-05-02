Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Kleinere Brände im Steinbruch

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Pfeffelbach (Kreis Kusel) (ots)

Ein Vegetationsbrand mit mehreren Brandherden stellte die Feuerwehr und Polizei am Freitagabend im Pfeffelbacher Steinbruch fest. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Feuer vorsätzlich gelegt wurden. Von dem Brand waren lediglich Wiesen und Sträucher betroffen. Die Feuerwehr löschte die Flächen entsprechend ab. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden.|pikus

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