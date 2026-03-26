Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Wer hat die rote Ampel überfahren? - Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Bereits am vergangenen Montag, den 23.03.2026, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Dinglerstraße. Gegen 11:40 Uhr fuhr eine 62-jährige Frau mit einem Citroen C3 die Dinglerstraße entlang in Richtung der Homburger Straße. Gleichzeitig bog eine 54-jährige Frau mit einem Citroen C4 Picasso von der Bismarckstraße nach links in die Dinglerstraße ab. Zwar ist der Einmündungsbereich mit einer Ampel geregelt, doch gaben beide Unfallbeteiligten an, jeweils bei Grün gefahren sein.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sowie der Frage, ob eine der beiden Unfallbeteiligten eine rote Ampel überfahren hat, sucht die Polizei Zweibrücken nun Zeugen des Unfalls. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de bei der Polizeidienststelle zu melden. |pizw

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