Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet/Zeugen gesucht

Zweibrücke-Oberauerbach (ots)

Bislang unbekanntes, vermutlich rot lackiertes Fahrzeug streifte am Dienstag, 24.03.2026 in der Zeit von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr einen in der Zweibrücker Straße 19 ordnungsgemäß in Queraufstellung, mit dem Heck zur Fahrbahn hin, geparkten grauen Transporter VW Multivan. Der Schaden dürfte sich auf ca. 3000.- Euro belaufen. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet oder kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

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