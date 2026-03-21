Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken, Mittelbach (ots)

Am Freitag, den 20.03.2026, ereignete sich gegen 12:40 Uhr in der Altheimer Straße in Mittelbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein Pritschenwagen kollidierte beim Vorbeifahren mit einem weißen Toyota Avensis, der zum Einparken angehalten hatte. Hierdurch entstand an der gesamten linken Fahrzeugseite des Toyotas ein Sachschaden, der auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt wird. Anschließend setzte der unbekannte Fahrzeugführer des Pritschenwagens seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-15399. |pizw

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