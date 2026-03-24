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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Nach Ladendiebstahl mit PKW geflüchtet und Gegenverkehr gefährdet/Zeugen gesucht

Contwig (ots)

Am Montagnachmittag, 23.03.2026 kurz nach 14.30 Uhr flüchteten drei Ladendiebe, welche zuvor in drei Ladengeschäften im Outlet-Center Ware entwendet hatten mit einem weißen Citroen mit spanischem Kennzeichen vom Parkplatz des Outlet-Centers in Richtung Contwig. Auf der Flucht überholte der Citroen in Höhe des Truppacherhofes mit überhöhter Geschwindigkeit einen anderen PKW. Ein entgegenkommendes Fahrzeug, ein grauer Kombi, vermutlich der Marke Renault konnte nur durch starkes Abbremsen einen Zusammenstoß vermeiden. Auch der Fahrzeugführer des überholten PKW musste stark abbremsen um eine Kollision zwischen dem Citroen und dem entgegenkommenden Kombi zu verhindern. Kurz vor Contwig warfen die Diebe dann einen Teil ihrer Beute aus dem Beifahrerfenster ihres Fluchtfahrzeugs. Im Ortsbereich Contwig entfernte sich der Citroen, nach einem riskanten Wendemanöver dann in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Zweibrücken hat die Ermittlungen wegen Ladendiebstahls und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Der Fahrzeugführer des grauen Kombi, gegebenenfalls weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer sowie Zeugen möchten sich bitte mit der Polizeiinspektion Zweibrücken per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 in Verbindung setzen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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