Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zwei Sachbeschädigungen an PKW/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Gleich zwei Sachbeschädigungen an PKW wurden am Dienstag, 24.03.2026 bei der Polizeiinspektion Zweibrücken angezeigt. Die eine ereignete sich im Zeitraum, Samstag, 21.03.2026 bis Dienstag, 24.03.2026 am Güterbahnhof als bislang unbekannte Täter die Motorhaube eines dort abgestelltes Zustellfahrzeuges der Deutschen Post AG mit einem grün-weißen Schriftzug "Polizei" besprühten. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 1000.- Euro belaufen.

Bei der zweiten Sachbeschädigung am Dienstag, 24.03.2026 in der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.55 Uhr wurde ein in der Gutenbergstraße geparkter PKW VW Golf an der Beifahrertür verkratzt, wobei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro entstand.

Die Polizei Zweibrücken sucht nun in beiden Fällen nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

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