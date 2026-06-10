Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Gartentor an der Haydnstraße beschädigt

Unfallverursacher gesucht

Kevelaer (ots)

In Kevelaer wurde an der Haydnstraße in der Zeit von Donnerstag (04. Juni 2026), 16:00 Uhr bis Samstag (06. Juni 2026), 11:00 Uhr, ein rückwärtiges Gartentor beschädigt. Das Tor liegt zu einem Stichweg zu den Hausnummern 35 und 37 hin. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug hat vermutlich beim Herausfahren aus dem Stichweg das Gartentor touchiert. Anhand der Beschädigungen am Tor kann davon ausgegangen werden, dass auch das verursachende Fahrzeug Beschädigungen, eventuell im Heckbereich, aufweisen dürfte, darüber hinaus könnten auch grüne Farbreste am Fahrzeug vorhanden sein. Vermutlich handelte es sich um ein weißes Fahrzeug. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall bzw. zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell