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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zu zweit auf E-Scooter
nach Sturz in Fußgängerzone verletzt
Verdacht auf Drogenkonsum beim Fahrer

Kleve (ots)

Am Dienstag (09. Juni 2026) gegen 21:06 Uhr verunfallten ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger, beide aus Kleve, bei einem Sturz mit ihrem E-Scooter in der Klever Fußgängerzone. Sie fuhren die Große Straße abwärts, wobei der 18-Jährige den E-Scooter fuhr, während der 16-Jährige hintendrauf stand. Der Scooter gehörte dem Vater des 16-Jährigen. Im Bereich einer Bäckerei versuchte der Fahrer den Roller aufgrund einer Bodenwelle abzubremsen, verlor jedoch dabei die Kontrolle über das Fahrzeug. Es kam zum Sturz und beide jungen Männer rutschten einige Meter über den Asphalt. Sie verletzten sich dabei leicht, der Jugendliche wurde mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zur ambulanten Behandlung zugeführt. Der 18-jährige Fahrer stand nach derzeitigen Erkenntnissen unter dem Einfluss von Cannabis, weshalb ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde. Am E-Scooter entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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