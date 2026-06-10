Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Radfahrerin angefahren

Polizei sucht flüchtigen grauen Mercedes Vito

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (09. Juni 2026), gegen 07:05 Uhr, wurde an der Einmündung der Antoniusstraße in die Gelderner Straße eine 20-jährige Frau aus Kevelaer mit ihrem Fahrrad durch ein abbiegendes Fahrzeug erfasst und verletzt. Das Fahrzeug war aus Richtung der Innenstadt gekommen und bog nach links in die Antoniusstraße ein. Es erfasste das Vorderrad des Fahrrades der jungen Frau, die am rechten Fahrbahnrand der Antoniusstraße angehalten hatte. Die Radfahrerin stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Das Auto, bei dem es sich um einen grauen Mercedes Vito mit deutschem Kennzeichen handeln soll, entfernte sich zügig in Richtung Bahnhof. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern ermittelt jetzt in dieser Unfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum flüchtigen Verursacher machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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