Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Geparkter Audi an der Bury-St.-Edmunds-Straße durch VW Golf beschädigt

Polizei fragt: Wer fuhr den Golf?

Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Am Sonntag (07. Juni 2026) kam es auf einem Parkplatz an der Bury-St.-Edmunds-Straße in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall zwischen einem grauen Audi Q3 und einem silbernen VW Golf. Die Nutzer des Audi stellten bei der Rückkehr zum Fahrzeug, welches in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:10 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz abgestellt war, eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest. Vermutlich hat ein ebenfalls im Bereich geparkter silberner VW Golf bzw. dessen Fahrer oder Fahrerin den Unfall verursacht, sich jedoch vom Fahrzeug entfernt, ohne Angaben zum Unfall zu machen. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin zum Unfallzeitpunkt machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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