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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Geparkter Pkw am Karusselplatz beschädigt
Unfallflucht
Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

In Kleve wurde ein geparkter weißer Peugeot 308 am Karusselplatz durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Wagen war von Sonntag (07. Juni 2026), 19:30 Uhr bis Montag (08. Juni 2026), 08:25 Uhr, kurz vor der Einmündung in den Hans-Lamers-Platz am rechten Fahrbahnrand abgestellt und wurde an der hinteren linken Fahrzeugecke beschädigt. Das verursachende Fahrzeug hat sich unerkannt entfernt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve ermittelt jetzt in dieser Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum flüchtigen Verursacher machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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