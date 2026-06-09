Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Radfahrer an der Reeser Straße in Praest angefahren

Polizei sucht grauen VW Caddy mit niederländischen Kennzeichen

Emmerich am Rhein (ots)

Kennzeichen

Am Dienstag (08. Juni 2026) gegen 19:00 Uhr wurde ein 29-jähriger Radfahrer in Emmerich am Rhein-Praest durch einen bisher unbekannten Pkw-Fahrer angefahren und leicht verletzt, der Pkw flüchtete vom Unfallort. Der Radfahrer fuhr auf dem Radweg der Reeser Straße in Richtung Emmerich, als ein grauer Pkw, von der Pionierstraße kommend die Reeser Straße in Richtung Grüne Straße überquerte. Er hatte offensichtlich den Radfahrer übersehen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam und der Emmericher leicht verletzt wurde. Der Pkw, bei dem es sich um einen grauen VW Caddy mit niederländischen Kennzeichen handeln soll, hielt kurz an, fuhr dann jedoch auf der Grüne Straße in Richtung Auweg weg. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich sucht jetzt nach dem grauen Caddy mit dem niederländischen Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

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