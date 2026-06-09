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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Alleinunfall auf der B 9 in Pfalzdorf
Pkw-Fahrer schwer verletzt mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Goch (ots)

Am Dienstag (09. Juni 2026) kam es gegen 02:22 Uhr auf der Klever Straße (B 9) in Goch-Pfalzdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Schwalmtal schwer verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Skoda aus bisher ungeklärter Ursache auf der B 9, aus Richtung Kleve kommend, zwischen der Uliusstraße und dem Abzweig Pfalzdorf nach links von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Baum touchiert und stieß dann frontal gegen einen weiteren Baum. Von dort wurde es in den Grünstreifen bzw. ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Mann, der alleine im Fahrzeug war, wurde zunächst in dem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr Goch aus dem Fahrzeug gerettet. Aufgrund seiner Verletzungen war zunächst Lebensgefahr angenommen worden, diese konnte jedoch später ausgeschlossen werden. Er wurde jedoch aufgrund der Schwere der Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik in Duisburg zugeführt. Da sich vor Ort der Verdacht auf den vorherigen Konsum von Alkohol und Drogen ergeben hatte, wurden entsprechende Blutproben angeordnet. Die B 9 war im Bereich der Unfallstelle bis gegen 05:15 Uhr gesperrt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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