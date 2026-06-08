PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung auf Europaradweg gesucht

Kleve-Rindern (ots)

Bereits in der Nacht zu Sonntag (31. Mai 2026) ist es in Rindern zu einem Sachverhalt gekommen, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 22-Jähriger aus Bedburg-Hau war gegen 01:50 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Europaradweg in Richtung Kleve unterwegs. Zwischen dem Sportplatz Donsbrüggen und dem Tiergarten stand nach Angaben des 22-Jährigen ein Mann auf dem Radweg, der ihm den Weg versperrte. Der 22-Jährige stieg ab und fragte den Unbekannten, ob alles in Ordnung sei, woraufhin dieser ihn angriff. Aus einem Gebüsch seien dann zwei weitere Personen dazugekommen, die auf den bereits am Boden liegenden jungen Mann eintraten. Dann ließen sie ihn am Boden liegend zurück. Der 22-Jährige erlitt Verletzungen und suchte eigenständig eine Klinik auf.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

   - sportlich-kräftige Statur, Glatze, bekleidet mit schwarzem 
     T-Shirt und kurzer, schwarze Hose sowie Schlappen

Täter 2:

   - Tätowierung am linken, unteren Innenarm, trug eine dunkle, kurze
     Hose, Sneaker, blaue Cap, unreine Haut und Narben auf den Wangen

Täter 3:

   - dunkel gekleidet, kurze Hose, Sneaker

Die Unbekannten sollen sich in einer Sprache unterhalten haben, die nach polnisch geklungen habe. Zeugen, die Hinweise zu der gefährlichen Körperverletzung geben oder Angaben zu den beschriebenen Personen machen können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 15:05

    POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall an Kreisverkehr / Kollision zwischen PKW und Radfahrer

    Geldern-Veert (ots) - In der Nacht zu Samstag (6. Juni 2026) gegen kurz nach 3:00 Uhr kam es in Veert zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-Jährige aus Geldern war in ihrem VW Golf auf der Klever Straße stadteinwärts in Richtung des Kreisverkehres zur Martinistraße unterwegs. Nach eigenen Angaben musste sie kurz vor Verkehrsinsel am Kreisverkehr nach links ausweichen, ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 14:43

    POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfall an Ampelkreuzung / Autofahrerin schwer verletzt

    Bedburg-Hau-Till-Moyland (ots) - Am Sonntag (7. Juni 2026) gegen 10:50 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Kalkarer Straße (B57) / Berk'sche Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin aus Kleve sich schwer verletzte. Die 42-Jährige war in ihrem Ford Fiesta auf der Kalkarer Straße in Richtung Kalkar unterwegs, als es an der Ampelkreuzung zum Zusammenstoß ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 14:18

    POL-KLE: Kreis Kleve - Falsche Heizungsmonteure in Geldern und Kevelaer / Schmuck erbeutet

    Geldern/Kevelaer (ots) - Am Samstag (6. Juni 2026) haben sich unbekannte Täter als Heizungsmonteure ausgegeben, um sich Zutritt in die Wohnungen von zwei Seniorinnen zu verschaffen. Gegen 14:00 Uhr kamen zwei Männer über die Gartentür in die Wohnung einer älteren Dame an der Straße An der Insel in Geldern. Während die Frau auf dem Sofa saß, gingen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren