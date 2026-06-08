Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung auf Europaradweg gesucht

Kleve-Rindern (ots)

Bereits in der Nacht zu Sonntag (31. Mai 2026) ist es in Rindern zu einem Sachverhalt gekommen, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 22-Jähriger aus Bedburg-Hau war gegen 01:50 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Europaradweg in Richtung Kleve unterwegs. Zwischen dem Sportplatz Donsbrüggen und dem Tiergarten stand nach Angaben des 22-Jährigen ein Mann auf dem Radweg, der ihm den Weg versperrte. Der 22-Jährige stieg ab und fragte den Unbekannten, ob alles in Ordnung sei, woraufhin dieser ihn angriff. Aus einem Gebüsch seien dann zwei weitere Personen dazugekommen, die auf den bereits am Boden liegenden jungen Mann eintraten. Dann ließen sie ihn am Boden liegend zurück. Der 22-Jährige erlitt Verletzungen und suchte eigenständig eine Klinik auf.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- sportlich-kräftige Statur, Glatze, bekleidet mit schwarzem T-Shirt und kurzer, schwarze Hose sowie Schlappen

Täter 2:

- Tätowierung am linken, unteren Innenarm, trug eine dunkle, kurze Hose, Sneaker, blaue Cap, unreine Haut und Narben auf den Wangen

Täter 3:

- dunkel gekleidet, kurze Hose, Sneaker

Die Unbekannten sollen sich in einer Sprache unterhalten haben, die nach polnisch geklungen habe. Zeugen, die Hinweise zu der gefährlichen Körperverletzung geben oder Angaben zu den beschriebenen Personen machen können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

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