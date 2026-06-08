Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Falsche Heizungsmonteure in Geldern und Kevelaer

Schmuck erbeutet

Geldern/Kevelaer (ots)

Am Samstag (6. Juni 2026) haben sich unbekannte Täter als Heizungsmonteure ausgegeben, um sich Zutritt in die Wohnungen von zwei Seniorinnen zu verschaffen. Gegen 14:00 Uhr kamen zwei Männer über die Gartentür in die Wohnung einer älteren Dame an der Straße An der Insel in Geldern. Während die Frau auf dem Sofa saß, gingen die Unbekannten ungefragt und ohne ihr Tun zu erklären, zielgerichtet zu einem Heizkörper und nahmen ihre angebliche Arbeit auf. Einer der Männer suchte noch die Küche der Wohnung auf, während der anderer die Seniorin aufforderte, eine Unterschrift auf einem Dokument zu leisten. Dies lehnte die Dame ab und schaffte es, die Männer aus der Wohnung zu drängen. Entwendet wurde nach ersten Angaben nichts. Die Seniorin beschreibt die Unbekannten als etwa 1,72cm groß, im Alter von ca. Anfang 20. Beide hatte eine schmale Statur, waren dunkel gekleidet und hatten ein südländisches Äußeres. Einer der Männer trug einen Schnäuzer. Sie hätten eine gewisse Ähnlichkeit aufgewiesen, so die Seniorin.

In Kevelaer klingelte es etwa zur gleichen Zeit an der Haustür einer Seniorin auf der Venloer Straße. Zwei Männer gaben an, sie seien Heizungsmonteure und müssten die Heizkörper überprüfen. Einer der Unbekannten lenkte die Bewohnerin ab, während der andere durch alle Räume der Wohnung ging. Nachdem die beiden Männer die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte die Seniorin den Diebstahl mehrerer Schmuckstücke und Wertgegenstände aus ihrem Schlafzimmer. Die Täter waren nach Angaben der Seniorin etwa 1,70m groß, mit dunklen Haaren und südländischem Äußeren. Beide trugen blaue Jeans, die Jeans des einen Mannes hatte Löcher.

Ob Zusammenhänge zwischen den beiden Sachverhalten bestehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die die beschriebenen Personen gesehen haben, melden sich bitte bei der Kripo Kalkar unter 02824 880. (cs)

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